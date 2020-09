Indonesia | decisione shock di un governatore | chi rifiuta di indossare la mascherina | scaverà le tombe per le vittime del Covid

(Di martedì 15 settembre 2020): chidila, scaverà leper ledelChi sidila, verrà obbligato a scavare leper ledel: è la singolare punizione adottata in una provincia dell’. A darne notizia è il quotidiano Jakarta Post, secondo cui laè stata presa dalSuyono della provincia di East Java in seguito alla carenza di personale nel cimitero pubblico di Ngabetan. “Ci sono solo tre becchini disponibili al momento, quindi ho pensato che avrei potuto anche mettere ...

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia decisione

Si tratterebbe, secondo le intenzioni, di una decisione presa come deterrente contro le violazioni delle disposizioni anti Covid-19. Fonte: Jakarta Post, Tribun News. Leggi anche: Almeno otto persone ...(ANSA) - ROMA, 10 SET - Giacarta tira il "freno a mano" per far fronte a una nuova fiammata di casi di coronavirus e annuncia l'imminente imposizione di un lockdown parziale: lo ha annunciato il gover ...Bali vietata ai turisti stranieri, almeno fino alla fine dell'anno. Nel mezzo della pandemia di coronavirus e alla luce dei timori per i contagi in Indonesia, le autorità dell'isola - riporta la Bbc - ...