Indagati a quota nove. L’inchiesta sui fiscalisti della Lega si allarga. Tre top manager nel mirino dei pm. Per tutti l’accusa è di peculato (Di martedì 15 settembre 2020) Sono giorni di fuoco per la Lega a causa dell’improvvisa accelerata dell’indagine sull’immobile di Cormano che, giorno dopo giorno, assomiglia sempre più al vaso di Pandora. Una vicenda imprevedibile e in cui stanno emergendo sempre più punti di contatto con l’inchiesta di Genova sui 49 milioni di euro spariti nel nulla, nel cui fascicolo salgono a nove gli Indagati nella compravendita a prezzo gonfiato del capannone da parte della Lombardia film commission. Oltre ai tre commercialisti Michele Scillieri, Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, al prestanome Luca Sostegni e all’imprenditore Francesco Barachetti, spuntano anche i nomi di Pierino Maffeis, Elio Foiadelli e Vanessa Servalli. Si tratta di tre amministratori di società, tutte riconducibili ai tre professionisti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Sono giorni di fuoco per laa causa dell’improvvisa accelerata dell’indagine sull’immobile di Cormano che, giorno dopo giorno, assomiglia sempre più al vaso di Pandora. Una vicenda imprevedibile e in cui stanno emergendo sempre più punti di contatto con l’inchiesta di Genova sui 49 milioni di euro spariti nel nulla, nel cui fascicolo salgono aglinella compravendita a prezzo gonfiato del capannone da parteLombardia film commission. Oltre ai tre commercialisti Michele Scillieri, Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, al prestanome Luca Sostegni e all’imprenditore Francesco Barachetti, spuntano anche i nomi di Pierino Maffeis, Elio Foiadelli e Vanessa Servalli. Si tratta di tre amministratori di società, tutte riconducibili ai tre professionisti, ...

Mariate48641882 : RT @marieta99044909: Come cazzo fa la Meloni a salire nei sondaggi con tutti quei amministratori locali indagati per associazione con la ma… - MovPopulistaIta : RT @marieta99044909: Come cazzo fa la Meloni a salire nei sondaggi con tutti quei amministratori locali indagati per associazione con la ma… - Angie35613025 : RT @marieta99044909: Come cazzo fa la Meloni a salire nei sondaggi con tutti quei amministratori locali indagati per associazione con la ma… - luca_bellanca : RT @marieta99044909: Come cazzo fa la Meloni a salire nei sondaggi con tutti quei amministratori locali indagati per associazione con la ma… -