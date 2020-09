(Di martedì 15 settembre 2020), i: handbike. Nessun danno al manto stradale. ROMA –, i. Secondo quanto riferito dall’AdnKronos, i controlli non hanno evidenziato nessun particolare problema alla handbike dell’atleta paralimpico e al manto stradaleprovinciale 146. Laè stata depositata al magistrato titolare dell’indagine. L’inchiesta proseguirà nelle prossime settimane per cercare di accertare meglio quanto successo quel 19 giugno durante la manifestazione Obiettivo Tricolore. L’ipotesi più probabile sembra ...

NewsMondo1 : Incidente Zanardi, i risultati della perizia: hanbike funzionava bene - albertocol9 : RT @MediasetTgcom24: Incidente Zanardi, periti: asfalto e handbike senza problemi #AlexZanardi - fisco24_info : Zanardi, l'asfalto e l'handbike non avevano problemi: Emerge dalla consulenza sulla dinamica dell'incidente occorso… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Incidente Zanardi, periti: asfalto e handbike senza problemi #AlexZanardi - MediasetTgcom24 : Incidente Zanardi, periti: asfalto e handbike senza problemi #AlexZanardi -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Zanardi

Il grave incidente occorso ad Alex Zanardi risale allo scorso 19 giugno: sono passati 88 giorni da quel tragico incidente ma il campione paralimpico sta ancora combattendo per la vita. La notizia di ...Stato del manto stradale e funzionamento della handbike non avrebbero avuto un problemi. E' quanto emergerebbe dalla consulenza sulla dinamica dell’incidente occorso ad Alex Zanardi lo scorso 19 giugn ...Lo stato del manto stradale e il funzionamento della handbike non avrebbero avuto un problemi. E' quanto emergerebbe dalla consulenza sulla dinamica dell'incidente ad Alex Zanardi a giugno quando, men ...