Inchiesta fondi Lega | oggi Di Rubba e Manzoni davanti al Gip

(Di martedì 15 settembre 2020) Si presenterannoal Gip per l'interrogatorio Alberto Die Andrea, due dei tre commercialisti di fiducia dellaarrestati nel caso della Lombardia Film Commission Non lo ...

fattoquotidiano : INCHIESTA FONDI LEGA, ECCO LE INTERCETTAZIONI Ghilardi, il bancario cacciato per i conti della Lega - HuffPostItalia : Inchiesta fondi Lega, quei 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman - Agenzia_Ansa : L'inchiesta sui fondi della #Lega: pm, contabili infiltrati nei piani alti della politica #ANSA - Mirco04488370 : @Libero_official Inchiesta fondi Lega, quei 19 milioni finiti a Cipro e alle Cayman OPS BALENONA. - mariandres2014 : RT @LGmarangon: #laPeggiore_DESTRA_diSempre cercano i 49 milioni ma ne trovano altri -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta fondi

Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti riguardo l‘inchiesta dei fondi alla lega spuntano adesso 19 milioni di euro le cui tracce finanziarie si sono perse tra Cipro e le isole Cayman. Dopo ...E gli incarichi che riceveva ne erano la dimostrazione”. Leggi anche: 1. Inchiesta sui fondi della Lega: spunta una fiduciaria panamense in Svizzera/2. Commercialisti della Lega arrestati, il gip: ...Da san Pietro a Mussolini (Mondadori, 1992), il saggio-inchiesta sui confessori Io ti assolvo (Baldini ... Dal 1988 lavora per il Fondo Monetario Internazionale, per cui ha ricoperto vari incarichi in ...