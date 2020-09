Inchiesta fondi Lega | il bancario e teste | Mai preso un soldo | fatto tutto per amicizia

(Di martedì 15 settembre 2020) “La banca non ha perso un centesimo, io non houn, l’hosolo pere in buona fede”. Così, intercettato il 21 maggio scorso mentre parla con il contabile dellaAlberto Di Rubba, ai domiciliari per il caso Lombardia Film Commission, Marco Ghilardi, all’epoca direttore della filiale Ubi di Seriate (Bergamo), prova a esporre le sue giustificazioni per le mancate segnalazioni di una serie di operazioni sospette sui conti di società di Di Rubba e dell’altro revisore del Carroccio Andrea Manzoni. Mancate segnalazioni per le quali in quel periodo ildoveva difendersi da contestazioni disciplinari che porteranno poi al suo licenziamento. Ghilardi è molto preoccupato per il suo futuro, mentre legge a ...

Napoli, 15 Settembre – La fondazione Banco di Napoli ha avviato un'azione legale nei confronti del Ministero di Economie e Finanze con l'intento di ottenere degli indennizzi per gli ex azionisti. Infa ...Alla fine per la topmodel Bar Rafaeli è arrivata la sentenza: 9 mesi di servizi socialmente utili. Domenica, i giudici hanno condannato la bella israeliana per il reato di evasione fiscale. E, in fond ...