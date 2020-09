Inaugurata a Lignano la nuova idrovora di “Punta Tagliamento”

Leggi su udine20

(Di martedì 15 settembre 2020) “Senza la bonifica idraulica, e quindi senza l’attività del Consorziodi Bonifica Pianura Friulana,non sarebbe potuta diventare ilcentro turistico di eccellenza che oggi tutti riconosciamo e checostituisce un motivo di orgoglio per la nostra regione”. Così lapresidente del Consorzio, Rosanna Clocchiatti, è intervenuta ain occasione dell’inaugurazione delladi PuntaTagliamento. Un’opera esistente sin dagli anni 30, rinnovata nel tempo e oraulteriormente rimodernata per consentire adi ridurre i rischidi alluvioni, in particolare a seguito della “bombe d’acqua” che hannocolpito il territorio nel recente passato.La particolare morfologiadegli 850 ettari del suo territorio impedisce all’acqua ...