In Italia persi 5.200 ettari di terreno naturale nel 2019 (Di martedì 15 settembre 2020) Continua la cementificazione del suolo Italiano, che non risparmia le zone a rischio idrogeologico e sismico. In dieci anni persi oltre 2,5 miliardi di euro. Il Centro Studi Confagricoltura ha pubblicato il suo report annuale sul consumo di suolo in Italia, dal quale risulta un ulteriore arretramento delle superfici naturali a vantaggio del cemento. Sono infatti 5.200 gli ettari di terreno andati persi nel corso del 2019, a conferma di un trend che, seppur rallentato, è costante a partire dal 1956, anno della prima rilevazione. Con questo ulteriore incremento il suolo nazionale non più naturale ha raggiunto 2,14mln di ettari, pari al 7,1% della superficie nazionale (circa 30,1mln ha). Le regioni che nel tempo hanno perso ... Leggi su vinonews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Continua la cementificazione del suolono, che non risparmia le zone a rischio idrogeologico e sismico. In dieci annioltre 2,5 miliardi di euro. Il Centro Studi Confagricoltura ha pubblicato il suo report annuale sul consumo di suolo in, dal quale risulta un ulteriore arretramento delle superfici naturali a vantaggio del cemento. Sono infatti 5.200 glidiandatinel corso del, a conferma di un trend che, seppur rallentato, è costante a partire dal 1956, anno della prima rilevazione. Con questo ulteriore incremento il suolo nazionale non piùha raggiunto 2,14mln di, pari al 7,1% della superficie nazionale (circa 30,1mln ha). Le regioni che nel tempo hanno perso ...

