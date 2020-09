In Germania scoprono che i tifosi sono indisciplinati. Ma gli stadi riaprono lo stesso (Di martedì 15 settembre 2020) La Germania riapre gli stadi. Con mille cautele, regole diverse a seconda dello stato federale, e parecchi dubbi. Ma riapre. Forse già alla prima giornata della Bundesliga, a Monaco, per il match tra Bayern Monaco e Schalke in programma venerdì. L’influente Primo Ministro bavarese Marcus Söder ha ceduto, e ha aperto uno spiraglio. Già oggi i capi delle cancellerie statali discuteranno una soluzione a livello nazionale, che dovrebbe arrivare prima della fine di ottobre. La Frankfurter Allgemeine Zeitung riassume in un lungo articolo lo stato dell’arte di un dibattito che altrove si consuma con molti più strappi e resistenze. In Germania devono comunque fare i fronti con una evidenza – piuttosto ovvia, tra l’altro – le regole di distanziamento sociale, disciplina, ordine ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Lariapre gli. Con mille cautele, regole diverse a seconda dello stato federale, e parecchi dubbi. Ma riapre. Forse già alla prima giornata della Bundesliga, a Monaco, per il match tra Bayern Monaco e Schalke in programma venerdì. L’influente Primo Ministro bavarese Marcus Söder ha ceduto, e ha aperto uno spiraglio. Già oggi i capi delle cancellerie statali discuteranno una soluzione a livello nazionale, che dovrebbe arrivare prima della fine di ottobre. La Frankfurter Allgemeine Zeitung riassume in un lungo articolo lo stato dell’arte di un dibattito che altrove si consuma con molti più strappi e resistenze. Indevono comunque fare i fronti con una evidenza – piuttosto ovvia, tra l’altro – le regole di distanziamento sociale, disciplina, ordine ...

Chiariello_CS : RT @napolista: In Germania scoprono che i tifosi sono indisciplinati. Ma gli stadi riaprono L'esperimento in Coppa è andato così così, con… - napolista : In Germania scoprono che i tifosi sono indisciplinati. Ma gli stadi riaprono L'esperimento in Coppa è andato così c… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania scoprono In Germania scoprono che i tifosi sono indisciplinati. Ma gli stadi riaprono lo stesso IlNapolista Evento Google il 30 settembre: i nuovi Pixel 5 saranno solo la ciliegina sulla torta

Sono previsti tanti annunci per la serata del 30 Settembre, e Google non ne fa mistero. L'azienda lancerà naturalmente i nuovi Pixel 5, che saranno i protagonisti assoluti della serata, ma insieme ai ...

Ewa e il Serpente

di Saverio Pipitone – Arrestato nel suo ufficio a San Pietroburgo il 13 luglio 2017, Krzysztof Pomorski, cittadino polacco del 1958 e laureato al Politecnico di Lodz, era ricercato in patria da oltre ...

Mick Schumacher in Formula 1: al Nurburgring in pista con Alfa Romeo e per il 2021 c’è anche la Haas

Il figlio di Michael Schumacher, Mick, attuale leader del Mondiale 2020 di Formula 2, il 9 ottobre nelle prove libere del GP dell’Eifel al Nurburgring farà il suo esordio in Formula 1 con l’Alfa Romeo ...

Sono previsti tanti annunci per la serata del 30 Settembre, e Google non ne fa mistero. L'azienda lancerà naturalmente i nuovi Pixel 5, che saranno i protagonisti assoluti della serata, ma insieme ai ...di Saverio Pipitone – Arrestato nel suo ufficio a San Pietroburgo il 13 luglio 2017, Krzysztof Pomorski, cittadino polacco del 1958 e laureato al Politecnico di Lodz, era ricercato in patria da oltre ...Il figlio di Michael Schumacher, Mick, attuale leader del Mondiale 2020 di Formula 2, il 9 ottobre nelle prove libere del GP dell’Eifel al Nurburgring farà il suo esordio in Formula 1 con l’Alfa Romeo ...