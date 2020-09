In edicola ‘Domani’, il nuovo quotidiano diretto da Stefano Feltri (Di martedì 15 settembre 2020) Il nuovo quotidiano ‘Domani’ diretto da Stefano Feltri è in edicola dal 15 settembre. ROMA – In edicola dal 15 settembre il quotidiano ‘Domani’ diretto da Stefano Feltri. Un primo numero accompagnato da un lungo editoriale da parte del direttore che ha spiegato il motivo di questo nuovo progetto editoriale fortemente voluto da Carlo Benedetti. “Ci sono momenti nella nostra biografia, personale e collettiva – si legge – nei quali l’unico modo per affrontare drammi che sembrano insuperabili è provare ad impostare un futuro migliore. Il progetto di questo giornale è nato in uno di quei ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Il‘Domani’daè indal 15 settembre. ROMA – Indal 15 settembre il‘Domani’da. Un primo numero accompagnato da un lungo editoriale da parte delre che ha spiegato il motivo di questoprogetto editoriale fortemente voluto da Carlo Benedetti. “Ci sono momenti nella nostra biografia, personale e collettiva – si legge – nei quali l’unico modo per affrontare drammi che sembrano insuperabili è provare ad impostare un futuro migliore. Il progetto di questo giornale è nato in uno di quei ...

peppeprovenzano : Oggi in edicola il primo numero di @domanigiornale. Al direttore @StefanoFeltri e alle donne e uomini della redazio… - MarioManca : La nuova cover di @VanityFairIt realizzata da Ozmo. In edicola domani. #giustiziaperWilly - Agenzia_Ansa : Da oggi in edicola il quotidiano 'Domani', diretto da Stefano Feltri, ideato e lanciato da Carlo De Benedetti. 'Un… - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Domani e i fondi sospetti ai parlamentari della Lega per pagare meno tasse Il nuovo quotidiano “Domani” da oggi in edic… - jabbaTM : RT @mat_brandi: È uscito in edicola #Domani, il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti con direttore Stefano Feltri... 'Del doman non v'è c… -

Ultime Notizie dalla rete : edicola ‘Domani’ Disabile un alunno su venti. Ma per troppi docenti il sostegno è un "postificio" Buone Notizie