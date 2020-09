In carcere da 37 anni per stupro e omicidio, ma era innocente: scagionato dal test del Dna, ora può riabbracciare la famiglia (Di martedì 15 settembre 2020) Ha scontato 37 anni di carcere per uno stupro e un omicidio che non aveva mai commesso. È la storia di Robert Duboise che è stato scagionato da un nuovo esame del Dna dopo quasi 40 anni trascorsi rinchiuso in una cella. L’uomo era stato prima indagato, poi arrestato e infine condannato nel 1983 per l’omicidio e il tentato stupro di Barbara Grams a Tampa, in Florida: “incastrato”, o almeno così si pensava, da un morso lasciato sulla pelle della vittima. Ora però, grazie a una petizione presentata all’ufficio del procuratore dello stato della contea di Hillsborough il caso è stato riaperto ed è stato possibile eseguire un nuovo esame del Dna con macchinari di ultima generazione: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Ha scontato 37diper unoe unche non aveva mai commesso. È la storia di Robert Duboise che è statoda un nuovo esame del Dna dopo quasi 40trascorsi rinchiuso in una cella. L’uomo era stato prima indagato, poi arrestato e infine condannato nel 1983 per l’e il tentatodi Barbara Grams a Tampa, in Florida: “incastrato”, o almeno così si pensava, da un morso lasciato sulla pelle della vittima. Ora però, grazie a una petizione presentata all’ufficio del procuratore dello stato della contea di Hillsborough il caso è stato riaperto ed è stato possibile eseguire un nuovo esame del Dna con macchinari di ultima generazione: ...

matteosalvinimi : #Salvini: Rischio 15 anni di carcere perché ho bloccato gli sbarchi. Colpevole o innocente? Mi dichiarerò “colpevol… - matteosalvinimi : Quando il 3 ottobre in tribunale a Catania, dove rischio 15 anni di carcere per aver bloccato uno sbarco, mi chiede… - poliziadistato : Catturato e estradato in Italia un 50enne latitante dal 2002 in Romania, destinatario di provvedimento per scontare… - fforzano : RT @notav_info: Tra poche ore la nostra amica e compagna Dana verrà tradotta in carcere per 2 anni. Vorrebbero ridurci a numeri nei tribuna… - Noovyis : (In carcere da 37 anni per stupro e omicidio, ma era innocente: scagionato dal test del Dna, ora può riabbracciare… -