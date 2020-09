In arrivo 17 milioni di vaccini per l'influenza. Ma solo l'1,5% per le farmacie (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Quasi 17 milioni di dosi di vaccini antinfluenzali in arrivo, contro i 10 milioni dello scorso anno: molti più vaccini per il primo vero inverno ai tempi del Covid, quando l'appello delle istituzioni è proprio quello di vaccinarsi contro l'influenza stagionale per alleviare il prevedibile carico del servizio sanitario nazionale e evitare quanto più possibile l'incubo dei "sintomi confondenti", ossia trovarsi con milioni di persone febbricitanti e bisognose di tampone, per poi scoprire di avere una semplice influenza. Ma il paradosso, denunciano le associazioni di categoria dei farmacisti, è che di questa dotazione ingente solo l'1,5%, pari a circa 250mila dosi, ... Leggi su agi (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Quasi 17di dosi diantli in, contro i 10dello scorso anno: molti piùper il primo vero inverno ai tempi del Covid, quando l'appello delle istituzioni è proprio quello di vaccinarsi contro l'stagionale per alleviare il prevedibile carico del servizio sanitario nazionale e evitare quanto più possibile l'incubo dei "sintomi confondenti", ossia trovarsi condi persone febbricitanti e bisognose di tampone, per poi scoprire di avere una semplice. Ma il paradosso, denunciano le associazioni di categoria dei farmacisti, è che di questa dotazione ingentel'1,5%, pari a circa 250mila dosi, ...

