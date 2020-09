Impatto+, contrasto alla povertà educativa: arriva il bando di Banca Etica per l’inclusione (Di martedì 15 settembre 2020) Riaprono le scuole, ma durante i mesi di lockdown, la chiusura e l’impossibilità a svolgere attività aggregative hanno contribuito ad accrescere la solitudine e l’isolamento dei bambini, bambine, ragazzi e ragazze piu’ fragili e vulnerabili. Per questo Banca Etica ed Etica Sgr hanno scelto di sostenere – attraverso un bando dedicato su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – progetti innovativi in ambito educativo e culturale rivolti a minori in difficolta’ di eta’ compresa tra i 3 e i 18 anni. Si cercano, in particolare, progetti capaci di offrire opportunita’ educative e culturali a bambini e ragazzi che si trovano in condizioni di particolare disagio: povertà educativa ed economica; ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 settembre 2020) Riaprono le scuole, ma durante i mesi di lockdown, la chiusura e l’impossibilità a svolgere attività aggregative hanno contribuito ad accrescere la solitudine e l’isolamento dei bambini, bambine, ragazzi e ragazze piu’ fragili e vulnerabili. Per questoedSgr hanno scelto di sostenere – attraverso undedicato su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – progetti innovativi in ambito educativo e culturale rivolti a minori in difficolta’ di eta’ compresa tra i 3 e i 18 anni. Si cercano, in particolare, progetti capaci di offrire opportunita’ educative e culturali a bambini e ragazzi che si trovano in condizioni di particolare disagio: povertàed economica; ...

matteo_calvi : Un #movimento per #elementi in #contrasto, che nel complesso risulta #armonico, ha permesso a Eliwell e Schneider E… - sorridicheese : @Grandblue1002 Lei non la conosco, anche la sua voce comunque tanta roba, forse quella di Amy è un po’ più potente,… -

Ultime Notizie dalla rete : Impatto+ contrasto Impatto+, contrasto alla povertà educativa: arriva il bando di Banca Etica per l'inclusione Il Denaro Molinaro-Lega Calabria: gli alimenti della Dieta Mediterranea contrastano il Virus Covid-19

Oltretutto amico dell’ambiente: oltre 4 mila studi scientifici dimostrano che seguire la Dieta Mediterranea è la risposta migliore anche per tutelare il benessere del pianeta attraverso stili di vita ...

Oltretutto amico dell’ambiente: oltre 4 mila studi scientifici dimostrano che seguire la Dieta Mediterranea è la risposta migliore anche per tutelare il benessere del pianeta attraverso stili di vita ...