Ilary Blasi shock: 'A casa c'è una donna incinta'. Ecco la reazione di Totti (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - 'Francesco, sai che dentro casa c'è una donna incinta?' . Ilary Blasi shock durante una normale e tranquilla cena di famiglia. Tanto che la reazione di Francesco Totti è tutta da ridere per chi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - 'Francesco, sai che dentroc'; una?' .durante una normale e tranquilla cena di famiglia. Tanto che ladi Francesco; tutta da ridere per chi ...

bianca_caimi : RT @RepubblicaTv: Ilary Blasi annuncia a Totti: 'C'è una donna incinta in casa'. Lui resta senza parole: 'In casa c'è una donna incinta. Ha… - siamo_la_Roma : ?? L'annuncio di #Ilary spiazza #Totti ??? 'C'è una donna incinta in casa' ?? La reazione dell'ex capitano immortal… - emptyian : RT @Caterin16752552: Ilary Blasi con questo cast avrebbe fatto il panico #GFVIP - tenerivfelouis : RT @Caterin16752552: Ilary Blasi con questo cast avrebbe fatto il panico #GFVIP - LaStampaTV : VIDEO | Ilary Blasi annuncia a Totti: 'C'è una donna incinta in casa'. La reazione dell'ex capitano è esilarante… -