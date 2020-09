Ilary Blasi l’annuncio a sorpresa “A casa c’è una donna incinta…”: la reazione di Totti (Di martedì 15 settembre 2020) Nelle scorse ore Ilary Blasi ha letteralmente sconvolto tutti i fan dopo aver fatto un annuncio a sorpresa sui suoi social network. In realtà a rimanere senza parole non sono stati soltanto i follower, ma anche lo stesso Francesco Totti che pare sia rimasto sconvolto dalle parole pronunciate dalla moglie. Ma cosa è accaduto e cosa ha dichiarato Ilary Blasi? La conduttrice avrebbe detto “A casa c’è una donna incinta”, ma a cosa si riferiva? Ilary Blasi, la conduttrice spiazza tutti i follower e anche il marito Stando alle parole dichiarate da Ilary Blasi sul suo profilo Social, sembra che la famiglia Totti stia per allargarsi ... Leggi su controcopertina (Di martedì 15 settembre 2020) Nelle scorse oreha letteralmente sconvolto tutti i fan dopo aver fatto un annuncio asui suoi social network. In realtà a rimanere senza parole non sono stati soltanto i follower, ma anche lo stesso Francescoche pare sia rimasto sconvolto dalle parole pronunciate dalla moglie. Ma cosa è accaduto e cosa ha dichiarato? La conduttrice avrebbe detto “Ac’è unaincinta”, ma a cosa si riferiva?, la conduttrice spiazza tutti i follower e anche il marito Stando alle parole dichiarate dasul suo profilo Social, sembra che la famigliastia per allargarsi ...

Novella_2000 : Ilary Blasi mostra un’ecografia su Instagram, ma non è come sembra - Hopingforthebe3 : RT @Caterin16752552: Ilary Blasi con questo cast avrebbe fatto il panico #GFVIP - selcinosa : RT @HuffPostItalia: Ilary a Totti: 'C'è una donna incinta in casa'. La reazione del campione è tutto (VIDEO) - HuffPostItalia : Ilary a Totti: 'C'è una donna incinta in casa'. La reazione del campione è tutto (VIDEO) - scemografia : RT @Becciskipper: #GFVIP Flavia Vento insopportabile e non la perdonerò mai per il gossip del caciottaro Corona. TEAM ILARY BLASI PER SEMP… -