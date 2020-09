Ilary Blasi | “È incinta” | la reazione di Totti – VIDEO

Leggi su bloglive

(Di martedì 15 settembre 2020)incinta, l’annuncio della moglie dell’ex capitano della Roma a suo marito. Ladiè tutta da ridere. Poi arriva la verità. Francescosono una delle coppie più mediatiche d’Italia, non solo per quanto riguarda il mondo dello sport e del calcio in particolare. La loro alchimia e complicità è capace di “catturare” anche chi di calcio non si interessa, facendo di fatto di loro un duo esplosivo a 360 gradi. Mentre l’ex capitano della Roma attende che esca la serie tv incentrata sulla sua carriera (impersonato da Pietro Castellitto),ha pensato bene di “spaventare” suo marito con uno scherzo evidentemente ben riuscito. A ...