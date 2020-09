Ilary Blasi annuncio a sorpresa a Totti lui reagisce così (Di martedì 15 settembre 2020) La domanda di Ilary Blasi “Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta?” spiazza Francesco Totti. Seduto a tavola con la famiglia, Totti resta letteralmente senza parole e non sa dove guardare. Sua moglie aspetta il quarto figlio? Mentre l’ansia aumenta Ilary svela l’arcano: sarà la gatta di casa e star dei social, Donna Paola, a mettere al mondo dei cuccioli. La Blasi si diverte tantissimo a stuzzicare Totti e lui abbocca all’amo. L’espressione sul suo volto vale più di mille parole, mentre resta in silenzio cercando di capire cosa stia succedendo. “Hai capito chi è? Non ti vengono dei dubbi?” incalza Ilary. Ma Francesco è talmente basito che non coglie neanche ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 15 settembre 2020) La domanda di“Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta?” spiazza Francesco. Seduto a tavola con la famiglia,resta letteralmente senza parole e non sa dove guardare. Sua moglie aspetta il quarto figlio? Mentre l’ansia aumentasvela l’arcano: sarà la gatta di casa e star dei social, Donna Paola, a mettere al mondo dei cuccioli. Lasi diverte tantissimo a stuzzicaree lui abbocca all’amo. L’espressione sul suo volto vale più di mille parole, mentre resta in silenzio cercando di capire cosa stia succedendo. “Hai capito chi è? Non ti vengono dei dubbi?” incalza. Ma Francesco è talmente basito che non coglie neanche ...

