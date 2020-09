Il video del nuovo singolo dei Tiromancino al cinema con uno dei protagonisti di Suburra (Di martedì 15 settembre 2020) Il video del nuovo singolo dei Tiromancino approda al cinema. Come annunciato sui canali social del gruppo, la clip ufficiale di Finché Ti Va sarà proiettata in 100 schermi il 17 settembre prossimo e conterà su un cast d’eccezione. L’anteprima del video sarà disponibile presso il Multiplex Omniacenter di Prato, evento al quale parteciperà anche il gruppo. L’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei posti e sarà organizzato nel rispetto delle normative anti-Covid. Ad arricchire il grande cast della clip ufficiale di Finché Ti Va sarà anche Giacomo Ferrara, già noto come Spadino di Suburra. Tanti altri i nomi presenti nel cast del video, che sarà ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Ildeldeiapproda al. Come annunciato sui canali social del gruppo, la clip ufficiale di Finché Ti Va sarà proiettata in 100 schermi il 17 settembre prossimo e conterà su un cast d’eccezione. L’anteprima delsarà disponibile presso il Multiplex Omniacenter di Prato, evento al quale parteciperà anche il gruppo. L’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei posti e sarà organizzato nel rispetto delle normative anti-Covid. Ad arricchire il grande cast della clip ufficiale di Finché Ti Va sarà anche Giacomo Ferrara, già noto come Spadino di. Tanti altri i nomi presenti nel cast del, che sarà ...

