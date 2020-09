Il trash non basta al GfVip: debutto peggiore di sempre negli ascolti (Di martedì 15 settembre 2020) Falsa partenza per il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. La prima puntata del reality show di Canale 5 ha interessato 2.833.000 telespettatori pari al 18,99% di share, mentre la replica del Commissario Montalbano su RaiUno è stata seguita da 3.700.000 telespettatori con uno share del 19,06%. Per il GF Vip è il risultato peggiore di sempre nonostante la chiusura all'1.30: a gennaio il programma aveva debuttato con 3.405.000 spettatori pari al 20,2% di share. Numeri superiori per le prime tre edizioni condotte da Ilary Blasi. Meglio di Signorini ha fatto anche Barbara D'Urso con il suo Grande Fratello. Siamo sicuri che l'appuntamento bisettimanale (venerdì 18 settembre, nda) sia una buona idea? La prima puntata del reality show è stata la solita processione di concorrenti con insistenza su dinamiche insignificanti ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Falsa partenza per il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. La prima puntata del reality show di Canale 5 ha interessato 2.833.000 telespettatori pari al 18,99% di share, mentre la replica del Commissario Montalbano su RaiUno è stata seguita da 3.700.000 telespettatori con uno share del 19,06%. Per il GF Vip è il risultatodinonostante la chiusura all'1.30: a gennaio il programma aveva debuttato con 3.405.000 spettatori pari al 20,2% di share. Numeri superiori per le prime tre edizioni condotte da Ilary Blasi. Meglio di Signorini ha fatto anche Barbara D'Urso con il suo Grande Fratello. Siamo sicuri che l'appuntamento bisettimanale (venerdì 18 settembre, nda) sia una buona idea? La prima puntata del reality show è stata la solita processione di concorrenti con insistenza su dinamiche insignificanti ...

