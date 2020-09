Il Tottenham vuole Belotti, Cairo fa muro (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo essere stato oggetto del desiderio di mezza Serie A due estati fa, adesso l’attaccante del Torino, Andrea Belotti, è finito nel mirino del Tottenham di José Mourinho, che lo vorrebbe come partener di Harry Keane in attacco. Nonostante la stagione deludente vissuta dal Torino con la salvezza raggiunta soltanto nelle ultime giornate, il capitano granata ha sempre mantenuto un rendimento costante, collezionando 36 presenze, 16 reti e 3 assist. Numeri che non hanno lasciato indifferente lo Special One che, specie dopo la sconfitta subita dall’ Everton all’esordio in Premier League, potrebbe chiedere alla proprietà di affondare il colpo, complice anche l’interesse del Manchester United. Serie A, Belotti vede rosso e rianima il Toro: all’Olimpico finisce 2-1 in rimonta contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo essere stato oggetto del desiderio di mezza Serie A due estati fa, adesso l’attaccante del Torino, Andrea, è finito nel mirino deldi José Mourinho, che lo vorrebbe come partener di Harry Keane in attacco. Nonostante la stagione deludente vissuta dal Torino con la salvezza raggiunta soltanto nelle ultime giornate, il capitano granata ha sempre mantenuto un rendimento costante, collezionando 36 presenze, 16 reti e 3 assist. Numeri che non hanno lasciato indifferente lo Special One che, specie dopo la sconfitta subita dall’ Everton all’esordio in Premier League, potrebbe chiedere alla proprietà di affondare il colpo, complice anche l’interesse del Manchester United. Serie A,vede rosso e rianima il Toro: all’Olimpico finisce 2-1 in rimonta contro il ...

