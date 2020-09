IL SEGRETO | anticipazioni puntata di mercoledì 16 settembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di martedì 15 settembre 2020)de Ildi mercoledì 16:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,di mercoledì 16Isabel parte ma non ha voluto avvertire Francisca e l’ha affidata alle cure di Antonita, che però si tradisce e fa scoprire alla Montenegro che l’assenza della marchesa si protrarrà per due settimane. Don Ignacio convince Pablo a partire per l’America. Adolfo sfoggia la sua preparazione tecnica, ma Urrutia ha molta diffidenza verso di lui. Ignacio vorrebbe che Adolfo e Tomas cenassero insieme la notte della vigilia, ma Tomas non accetta! Dolores ha a che fare con la nostalgia di Tiburcio per il suo grande amico Meliton. La piccola Belen trascorrerà le ...