Il Segreto | anticipazioni 16 settembre | Matias diventa consigliere

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 settembre 2020) La vita disubirà un’importante svolta a Il. Il giovane, infatti, come rivelano lerelative alla puntata del 16, entrerà in politica accettando l’offerta di Mauricio endocomunale. Nel frattempo, don Ignacio proverà a convincere Pablo che può salvarsi solo andando in America mentre Urrutia continuerà a diffidare di Adolfo. Infine, Carolina ascolta Encarnation e Jesus parlando di lei. Il, trama 16entra in politica Mauricio ha deciso di creare un consiglio comunale in cui tutti gli abitanti di Puente Viejo si sentano rappresentati. A tal proposito offrirà il ruolo dia ...