Il rossetto di Rachel di «Friends» è in vendita (Di martedì 15 settembre 2020) Che quest’anno sia stato strano e speciale, non per i giusti motivi, è fuori discussione, ma il 2020 non è ancora finito e nuove sorprese possono ancora rallegrare gli animi di alcuni, anche se ahimè con alcune limitazioni geografiche. Negli Stati Uniti, infatti, è stata lanciata una linea cosmetica che ha un DNA nostalgico dal potente effetto Amarcord. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Che quest’anno sia stato strano e speciale, non per i giusti motivi, è fuori discussione, ma il 2020 non è ancora finito e nuove sorprese possono ancora rallegrare gli animi di alcuni, anche se ahimè con alcune limitazioni geografiche. Negli Stati Uniti, infatti, è stata lanciata una linea cosmetica che ha un DNA nostalgico dal potente effetto Amarcord.

vogue_italia : C'è il rossetto 'Rachel' (quello 'Monica' è già sold out) e l'ombretto 'Gatto Rognoso' ?? - ccrisalism : mi attira il rossetto di rachel ma non so come potrebbe stare quel colore su di me, dura la vita da cesse - latiziabionda_ : RT @crixalide: voglio la palette di Phoebe e il rossetto di Rachel AAAAAAAAAAAAAHHHHHH - crixalide : voglio la palette di Phoebe e il rossetto di Rachel AAAAAAAAAAAAAHHHHHH - gvccixgigi : @blurryxlines rossetto pheobe che secondo me ti sta bene e palette rachel perché prima o poi devi iniziare con gli ombretti -

Ultime Notizie dalla rete : rossetto Rachel Il rossetto di Rachel di «Friends» è in vendita Vanity Fair.it Un makeup alla Rachel Green: Revolution lancia la linea cosmetica ispirata a Friends

Un tuffo negli anni Novanta con la nuova linea makeup ispirata ai beauty look di Rachel Green, Phoebe Buffay e Monica Geller le protagoniste della serie cult. Palette di ombretti, rossetti e accessori ...

Friends, arriva la linea makeup di Revolution Beauty ispirata alla banda di Rachel, Monica & co.

Come rendere migliore un lunedì: vocale alla migliore amica, caffè doppio e la notizia che Friends avrà la sua linea di makeup firmata Revolution Beauty. Sei pronta al passaparola? I trucchi di Friend ...

Makeup Museum, a New York il primo museo del trucco

“Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate”, disse Coco Chanel. La maggior parte delle donne sa che per valorizzarsi basta un filo di trucco. I ...

Un tuffo negli anni Novanta con la nuova linea makeup ispirata ai beauty look di Rachel Green, Phoebe Buffay e Monica Geller le protagoniste della serie cult. Palette di ombretti, rossetti e accessori ...Come rendere migliore un lunedì: vocale alla migliore amica, caffè doppio e la notizia che Friends avrà la sua linea di makeup firmata Revolution Beauty. Sei pronta al passaparola? I trucchi di Friend ...“Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate”, disse Coco Chanel. La maggior parte delle donne sa che per valorizzarsi basta un filo di trucco. I ...