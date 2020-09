Il Premio Nobel per la Medicina Hoffmann: "Iniziamo a capire la pandemia. Nel 2021 il vaccino arriverà" (Di martedì 15 settembre 2020) “Se saremo prudenti, non ci sarà bisogno di un nuovo lockdown”. A parlare è il Premio Nobel per la Medicina 2011 e immunologo Jules Hoffmann, francese di origine lussemburghese, direttore di ricerca e membro del consiglio di amministrazione del Cnrs. Direttore di ricerca emerito del Centre National de la Recherche Scientifique presso l’Istituto di Biologia molecolare e cellulare a Strasburgo, Hoffman è già stato Presidente della Académie des sciences, membro dell’Académie française. L’immunologo è intervenuto nel corso della cerimonia dei Premi Balzan a Milano. Hoffmann, membro del Comitato generale premi della Fondazione Internazionale Premi Balzan e Premio Balzan 2007, ha tenuto una lectio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) “Se saremo prudenti, non ci sarà bisogno di un nuovo lockdown”. A parlare è ilper la2011 e immunologo Jules, francese di origine lussemburghese, direttore di ricerca e membro del consiglio di amministrazione del Cnrs. Direttore di ricerca emerito del Centre National de la Recherche Scientifique presso l’Istituto di Biologia molecolare e cellulare a Strasburgo, Hoffman è già stato Presidente della Académie des sciences, membro dell’Académie française. L’immunologo è intervenuto nel corso della cerimonia dei Premi Balzan a Milano., membro del Comitato generale premi della Fondazione Internazionale Premi Balzan eBalzan 2007, ha tenuto una lectio ...

“Se saremo prudenti, non ci sarà bisogno di un nuovo lockdown”. A parlare è il Premio Nobel per la Medicina 2011 e immunologo Jules Hoffmann, francese di origine lussemburghese, direttore di ricerca e ...

