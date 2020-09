Il premio Nobel Hoffmann: “Coronavirus? Non servirà secondo lockdown se saremo prudenti. Vaccino? Nel 2021…” (Di martedì 15 settembre 2020) Jules Hoffmann, premio Nobel e immunologo, si dice ottimista contro il coronavirus. A patto di essere prudenti. Per il Vaccino ci vorrà la fine del 2021. MILANO – Il coronavirus è stato al centro della presenza di Jules Hoffmann, immunologo e premio Nobel per la medicina, al premio Balzan. “Coronavirus? Non credo a seconda ondata” Il 79enne francese si è detto ottimista per quanto riguarda la guerra al Covid-19: “Se saremo prudenti, non ci sarà bisogno di un nuovo lockdown“, ha detto. “Non parlerei di seconda ondata. In Cina non si è verificata la seconda ondata, ad esempio“. Sulla riapertura delle ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Julese immunologo, si dice ottimista contro il coronavirus. A patto di essere. Per ilci vorrà la fine del 2021. MILANO – Il coronavirus è stato al centro della presenza di Jules, immunologo eper la medicina, alBalzan. “Coronavirus? Non credo a seconda ondata” Il 79enne francese si è detto ottimista per quanto riguarda la guerra al Covid-19: “Se, non ci sarà bisogno di un nuovo“, ha detto. “Non parlerei di seconda ondata. In Cina non si è verificata la seconda ondata, ad esempio“. Sulla riapertura delle ...

