Il piano dei commercialisti. Vendere la sede di via Bellerio per salvarla dal sequestro. Gli arrestati legati al Carroccio temevano azioni legali sull’immobile per l’inchiesta sui 49 milioni spariti (Di martedì 15 settembre 2020) Più passa il tempo e più l’inchiesta sulla compravendita dell’immobile di Cormano appare legata a doppio filo alle vicende della Lega. Nonostante le smentite che provengono dal Carroccio, con il Capitano che alla deflagrazione dello scandalo si è affrettato a dire di non conoscere i tre commercialisti indagati salvo fare marcia indietro nei giorni scorsi, le carte sembrano raccontare una storia ben diversa tanto che è emersa anche l’intenzione – poi conclusasi in un nulla di fatto – di Vendere la sede del partito. A rivelarlo ai pubblici ministeri della Procura di Milano, coordinati dal procuratore Francesco Greco, è stato Luca Sostegni, ritenuto il prestanome dei commercialisti in orbita leghista, secondo cui “volevano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Più passa il tempo e più l’inchiesta sulla compravendita dell’immobile di Cormano appare legata a doppio filo alle vicende della Lega. Nonostante le smentite che provengono dal, con il Capitano che alla deflagrazione dello scandalo si è affrettato a dire di non conoscere i treindagati salvo fare marcia indietro nei giorni scorsi, le carte sembrano raccontare una storia ben diversa tanto che è emersa anche l’intenzione – poi conclusasi in un nulla di fatto – diladel partito. A rivelarlo ai pubblici ministeri della Procura di Milano, coordinati dal procuratore Francesco Greco, è stato Luca Sostegni, ritenuto il prestanome deiin orbita leghista, secondo cui “volevano ...

RegLombardia : #LNews Al via ‘piano anticovid per le scuole’: in caso di sintomi sospetti per studenti e personale scolastico è c… - CarloCalenda : La linea di @robersperanza sulla sanità è seria e convincente. Riprende molti dei punti presentati a Novembre da… - scottecs : Ho fatto uno dei poster per @luccacomicsandgames, che quest’anno cambia. Ho pensato di rappresentare il cambiamento… - enricaq : RT @ASampierdarena: Mentre Toti allegro si inventa casi inesistenti usando i nostri figli per corroborare la sua pessima campagna elettoral… - AgenziaOpinione : provincia autonoma trento * Piano d’azione Vaia: « Su “Sherwood” le strategie messe in campo dalla pat per il ripri… -