Il paradiso delle signore | RICCARDO e NICOLETTA escono di scena | anticipazioni

Leggi su tvsoap

(Di martedì 15 settembre 2020) Tutti i fan de Ilattendono con ansia il ritorno indiCattaneo (Federica Girardello) per assistere alla ripresa della storia d’amore tra lei eGuarnieri, ma all’orizzonte c’è sì un lieto fine per i due personaggi ma anche una “doccia fredda” per chi quotidianamente segue le vicende della fiction daily di Rai 1!Leggi anche: Beautiful,USA: STEFFY fuori controllo tra baci e farmaci illegali!Il sito di Marida Caterini ha infatti svelato da poco una notizia che circolava “nel sottobosco” già da diverse settimane: il ritorno disarà breve e farà da preludio all’uscita dalla trasmissione sia della stessa ...