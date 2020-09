IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledì 16 settembre 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di mercoledì 16 settembre 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 16 settembre 2020Vittorio (Alessandro Tersigni) sta per andare a Torino per l’inaugurazione di Expo 61, ma lascia non senza qualche timore Marta (Gloria Radulescu) da sola con la bambina, che è stata agitata tutta la notte; insieme a Conti si recheranno in Piemonte Riccardo (Enrico Oetiker) e Umberto (Roberto Farnesi) e quest’ultimo continua intanto ad essere preoccupato per la sorte di Adelaide (Vanessa Gravina). Cosimo (Alessandro Cosentini) insiste con Gabriella (Ilaria Rossi), ma lei lo tiene educatamente a distanza. Nel contempo, prosegue la ... Leggi su tvsoap (Di martedì 15 settembre 2020)puntata de Il5 di mercoledì 16:Leggi anche: IL SEGRETO,puntata di mercoledì 16Vittorio (Alessandro Tersigni) sta per andare a Torino per l’inaugurazione di Expo 61, ma lascia non senza qualche timore Marta (Gloria Radulescu) da sola con la bambina, che è stata agitata tutta la notte; insieme a Conti si recheranno in Piemonte Riccardo (Enrico Oetiker) e Umberto (Roberto Farnesi) e quest’ultimo continua intanto ad essere preoccupato per la sorte di Adelaide (Vanessa Gravina). Cosimo (Alessandro Cosentini) insiste con Gabriella (Ilaria Rossi), ma lei lo tiene educatamente a distanza. Nel contempo, prosegue la ...

ElisaDiGiacomo : Il paradiso delle signore, Ilaria Rossi in un'intervista: 'Gabriella è confusa' - ElisaDiGiacomo : Il paradiso delle signore, Tersigni: 'Vittorio non è cambiato, è sempre lo stesso' - fede89fg : RT @HSCHEMUSICA: - Rossana52330939 : RT @TurismoLiguria: Lungo la costa e facile trovare qualche angolo tranquillo dove tuffarsi in un mare cristallino con i raggi di sole che… - viaggiobimbo : RT @TurismoLiguria: Lungo la costa e facile trovare qualche angolo tranquillo dove tuffarsi in un mare cristallino con i raggi di sole che… -