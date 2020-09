Il nuovo iPhone 12 rinuncerà al refresh a 120 Hz? Le indiscrezioni sullo smartphone Apple (Di martedì 15 settembre 2020) La giornata odierna sarà molto importante per Apple, anche se probabilmente non si potrà dire lo stesso per iPhone 12. Il colosso di Cupertino oggi darà vita al suo personalissimo show, che metterà sul piatto tutte le novità per il prossimo futuro. Tra queste, almeno per quanto riguarda l’evento in questione, potrebbe non figurare il prossimo smartphone. Siamo di fronte a voci di corridoio ovviamente, che potranno essere confermate o smentite dai diretti interessati già nelle prossime ore. Nell’attesa che l’evento di Apple prenda il via, nuove indiscrezioni sono trapelate nel web in merito proprio ad iPhone 12. E sono rumor che ridimensionano le ambizioni del dispositivo, almeno sotto il profilo prestazionale. Sacrificio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) La giornata odierna sarà molto importante per, anche se probabilmente non si potrà dire lo stesso per12. Il colosso di Cupertino oggi darà vita al suo personalissimo show, che metterà sul piatto tutte le novità per il prossimo futuro. Tra queste, almeno per quanto riguarda l’evento in questione, potrebbe non figurare il prossimo. Siamo di fronte a voci di corridoio ovviamente, che potranno essere confermate o smentite dai diretti interessati già nelle prossime ore. Nell’attesa che l’evento diprenda il via, nuovesono trapelate nel web in merito proprio ad12. E sono rumor che ridimensionano le ambizioni del dispositivo, almeno sotto il profilo prestazionale. Sacrificio ...

inbuckysarms : Ma sta uscendo un nuovo iPhone? Io fuori dal mondo come sempre - elianafro : @cittadinodigita @ValerioDeMolli @quinta @SimoneCosimi @immuni_app Ho un iPhone 6 del 2015, perfettamente funzionan… - belos256 : Ma non ho capito...stasera verrà presentato il nuovo iPhone sì o no? #AppleEvent - RoccoChiarenza : RT @duca86: Okay. I nuovi iPhone 12 verranno presentati il 15 settembre. Ma vogliamo fermarci un attimo a parlare dello splendore del nuovo… - IscaRoberto : RT @ispazio: Arriva il nuovo iPhone: Ecco la Guida per comprare e/o vendere l’usato al prezzo giusto -