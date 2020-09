Il Napoli vende benissimo | è la squadra che ha incassato di più in Europa finora

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 settembre 2020) Proprio mentre non riesce are – non al prezzo richiesto – Milik e Koulibaly (che De Laurentiis ha ufficializzato come “partenti”) scopriamo che ilè lainchehadi più con le cessioni di mercato, tra vendite dirette e prestiti riscattati. Non la Juventus dei 60 milioni per Pjanic (che è solo quarta), non il Barcellona, non il Real Madrid, e nemmeno lo stesso Lille che pure ha ceduto proprio alOsimhen per 70 milioni. Secondo la classifica stilata da Sky analizzando i dati di Transfermarkt, ilha guadagnato la bellezza di 118,98 milioni di euro. Grazie alle cessioni, in ordine di importanza, di: Allan (25 milioni all’Everton), Simone ...