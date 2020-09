Il Milan pensa già al piano B per Bakayoko: puntato Sangaré (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo i rumour degli ultimi giorni, sono arrivate diverse smentite per quanto riguarda la presunta trattativa tra il Milan e Federico Chiesa. Secondo alcune fonti, il Presidente Rocco Commisso avrebbe addirittura offerto il suo gioiello al club di Aldo Rossi, ma l’elevata valutazione economica ha subito fatto frenare la possibile operazione. D’altronde il Milan è … L'articolo Il Milan pensa già al piano B per Bakayoko: puntato Sangaré Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo i rumour degli ultimi giorni, sono arrivate diverse smentite per quanto riguarda la presunta trattativa tra ile Federico Chiesa. Secondo alcune fonti, il Presidente Rocco Commisso avrebbe addirittura offerto il suo gioiello al club di Aldo Rossi, ma l’elevata valutazione economica ha subito fatto frenare la possibile operazione. D’altronde ilè … L'articolo Ilgià alB perSangaré

Ultime Notizie dalla rete : Milan pensa Il Milan pensa già all'Europa League, ecco come giocherà | Calcio | Calcio Sportevai.it Calciomercato Milan: Chiesa piace ma non esistono trattative

Federico Chiesa vuole lasciare la Fiorentina e la Fiorentina è pronta a cedere il giocatore, ma solo a certe condizioni economiche. E’ stato il presidente della società toscana Rocco Commisso a precis ...

Rebic: "Felice di continuare con il Milan"

Il Milan ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte le prestazioni sportive di Ante Rebic, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L'attaccante croato si leg ...

Calciomercato Milan e Juventus, futuro Chiesa: parla Commisso

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato in Italia e ha parlato anche di calciomercato e del futuro di Federico Chiesa, nel mirino di Milan e Juventus Rocco Commisso è tornato in Italia ...

