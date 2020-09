Il Mediterraneo non è immune dall’aumento del livello marino. Per questo servono porti resilienti (Di martedì 15 settembre 2020) Nel corso di questo secolo, i commerci muteranno considerevolmente sia per quantità sia per tipologia delle merci. E il trasporto via mare cambierà di conserva, anche sotto la spinta delle politiche climatiche e degli altri fattori economici. I porti dovranno rispondere non solo agli effetti indiretti del cambiamento climatico sull’economia e la logistica, ma anche a quelli più diretti della crescita locale del livello del mare, mantenendo se non migliorando la propria efficienza e aumentando la propria affidabilità di componente chiave del commercio. Un’adeguata area di movimentazione all’interno dei porti è un requisito fondamentale per evitare inefficienze, colli di bottiglia, ritardi. Utilizzando una vasta base di dati, l’analisi pubblicata di recente da due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Nel corso disecolo, i commerci muteranno considerevolmente sia per quantità sia per tipologia delle merci. E il trasporto via mare cambierà di conserva, anche sotto la spinta delle politiche climatiche e degli altri fattori economici. Idovranno rispondere non solo agli effetti indiretti del cambiamento climatico sull’economia e la logistica, ma anche a quelli più diretti della crescita locale deldel mare, mantenendo se non migliorando la propria efficienza e aumentando la propria affidabilità di componente chiave del commercio. Un’adeguata area di movimentazione all’interno deiè un requisito fondamentale per evitare inefficienze, colli di bottiglia, ritardi. Utilizzando una vasta base di dati, l’analisi pubblicata di recente da due ...

