Il manifesto di Ciro per i funerali di Maria Paola: "Noi per sempre. Il mio cuore è con te"

Poco prima dell'inizio dei funerali di Maria Paola Gaglione spunta all'esterno della chiesa del parco Verde di Caivano un manifesto inviato da Ciro, il suo compagno che quasi sicuramente non potrà essere presente al rito funebre. Ad affiggere il testo sono giunti due giovani a bordo di un motorino.

Sul manifesto quattro foto della coppia, un cuore con i loro nomi e un lungo messaggio d'addio. "Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te. Ti amerò oltre le nuvole. Ciro". 

Ciro dovrebbe essere dimesso in queste ore dalla clinica di Acerra

