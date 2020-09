(Di martedì 15 settembre 2020) Uno dei mandantidi Rosario Livatino, Giuseppe Montanti di 64 anni - secondo quanto apprende l'AGI - ha usufruito di una durata di nove ore. Triste scherzo del destino ha voluto che il detenuto ne usufruisse proprio nella settimanae commemorazioni per l'del giudice Livatino, avvenuto il 21 settembre del 1990. Il, deciso dalla magistratura di Sorveglianza di Padova, è il primo dall'ergastolo (comminato nel 1999 dalla Corte d'assise di Caltanissetta) e dalla successiva latitanza. Montanti è stato per vent'anni in regime di carcere duro e hailanche grazie alla sentenza ...

1UnPassante : RT @Agenzia_Italia: Il mandante dell'omicidio del giudice Livatino ha ottenuto un permesso premio - Agenzia_Italia : Il mandante dell'omicidio del giudice Livatino ha ottenuto un permesso premio - cunctator181 : RT @ForzaNuova: #Batteriokiller 'Morte a #Verona. Perseguire colpevoli dell'ospedale e OMS mandante della strage' Una storia di corruzione… - FNuovaSicilia : RT @ForzaNuova: #Batteriokiller 'Morte a #Verona. Perseguire colpevoli dell'ospedale e OMS mandante della strage' Una storia di corruzione… - marymonella1 : RT @ForzaNuova: #Batteriokiller 'Morte a #Verona. Perseguire colpevoli dell'ospedale e OMS mandante della strage' Una storia di corruzione… -

Ultime Notizie dalla rete : mandante dell

Roma, 15 set. (askanews) - Il Movimento 5 stelle attacca l'esponente del Pd Gianni Pitella che ha annunciato il suo NO al taglio dei parlamentari. In un post su facebook dal titolo: La politica? Una c ...Per circa un anno, il sacerdote comasco si era occupato del servizio docce della struttura milanese, mandato dal vescovo “per fare un po' di esperienza”. “Gentile e attento, quasi non si vedeva, eppur ...Nella prima fashion week al mondo post lockdown, la Camera della moda trasforma in progetti concreti i tre pilastri che dal 2016 animano le attività dell’associazione guidata da Carlo Capasa, da poco ...