“Il libro di JK Rowling discrimina i trans” Nuova crociata Lgbt contro l’autrice di Harry Potter

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 settembre 2020) JK, l’autrice di, è coinvolta in un’altra polemica che la vede tacciata di transfobia. Nel suo ultimo, infatti, il cattivo è un serial killer maschio che si veste da donna per uccidere le sue vittime. Troubled Blood, scritto dallasotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, uscirà il 15 settembre nel Regno Unito e racconta le gesta del detective Cormoran Strike, impegnato a capire cosa è successo a Margot Bamborough, comparsa nel nulla. Il detective teme che la donna sia caduta vittima di Dennis Creed, che è stato soprannominato un serial killer travestito per aver ucciso le sue vittime indossando abiti femminili. Un polemica che in passato ha colpito anche Il Silenzio degli Innocenti, nel quale il serial killer era un ...