Il Gesù della Pietà diventa nero. È polemica per il tweet della Pontificia Accademia per la Vita (Di martedì 15 settembre 2020) Un messaggio contro ogni tipo di razzismo arriva dalla Pontificia Accademia per la Vita che ha twittato un fotomontaggio della Pietà di Michelangelo con Gesù dipinto di nero. Una iniziativa che ha raccolto centinaia di like e retweet ma anche commenti al vetriolo.An image that is worth a speech. pic.twitter.com/RnqzEXiW1V— Pontifical Academy Life (@PontAcadLife) September 12, 2020"Un'immagine che vale un discorso": questa la frase con cui la Pav ha deciso di titolare l'immagine. Da 'Novus Ordo Watch' a 'Church militant' sono diversi i siti cattolici conservatori, soprattutto americani, che hanno criticato l'iniziativa, accostandola al movimento 'black lives matter', ma i commenti ...

Pontifex_it : La Vergine Addolorata, che pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei p… - CardRavasi : Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il… - Agenzia_Ansa : Tweet della Pontificia Accademia per la Vita con #Gesù nero, si scatena la polemica #ANSA - MariagladysVc : RT @UCSCEI: Beata Maria Vergine Addolorata: ai piedi della croce di Gesù fu associata intimamente e fedelmente alla passione salvifica del… - lorellafr : RT @HuffPostItalia: Il Gesù della Pietà diventa nero. È polemica per il tweet della Pontificia Accademia per la Vita -

