Il fratello che è accusato di aver ucciso Maria Paola dà il triste annuncio sul manifesto funebre (Di martedì 15 settembre 2020) Maria Paola Gaglione è morta: per il suo omicidio è accusato il fratello Michele, che l’avrebbe inseguita e fatta cadere dallo scooter perché la sua famiglia non accettava la sua relazione con il fidanzato Ciro Migliore. Ma sul manifesto funebre che ne annunciava le esequie, celebrate oggi a Caivano, la vittima ha subìto un’ultima offesa. Nel dare l’annuncio della tragica morte, infatti, la famiglia ha inserito anche il nome di Michele. La famiglia, fino all’ultimo, ha rivendicato a sé quella figlia che da tre anni aveva trovato l’amore e che progettava un futuro insieme al ragazzo che amava. Il presunto bene per i figli si è rivelato anche nelle circostanze più tragiche, una rivendicazione ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020)Gaglione è morta: per il suo omicidio èilMichele, che l’avrebbe inseguita e fatta cadere dallo scooter perché la sua famiglia non accettava la sua relazione con il fidanzato Ciro Migliore. Ma sulche ne annunciava le esequie, celebrate oggi a Caivano, la vittima ha subìto un’ultima offesa. Nel dare l’della tragica morte, infatti, la famiglia ha inserito anche il nome di Michele. La famiglia, fino all’ultimo, ha rivendicato a sé quella figlia che da tre anni aveva trovato l’amore e che progettava un futuro insieme al ragazzo che amava. Il presunto bene per i figli si è rivelato anche nelle circostanze più tragiche, una rivendicazione ...

