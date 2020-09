Il fiume più ampio al mondo si snoda in un ecosistema vitale | il Rio delle Amazzoni visto dallo Spazio FOTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020) Questa immagine, acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-1, mostra il Riomentre siattraverso uno degli ecosistemi più vitali al– la Forestaca, in America del Sud. L’immagine è stata elaborata in modo tale da mostrare in blu i corpi d’acqua, come ad esempio il Rio. Ilinizia il suo viaggio nelle Ande e si dirige verso est attraversando sei Stati dell’America meridionale prima di riversarsi nell’Oceano Atlantico sulla costa nord-orientale del Brasile. Ilha una lunghezza di circa 6.400 km, – l’equivalente della distanza tra New York e Roma. Il Rioè ...