Il dolce divertente | il salame di Nutella e mascarpone

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 settembre 2020) . La ricetta che ti presentiamo oggi non è che una variante curiosa,e altrettanto golosa del classicoal cioccolato. Si tratta in effetti di un, ma alla. Si tratta di una preparazione che non richiede un passaggio in forno e che è anche piuttosto semplice da realizzare. Ma vediamo qui di seguito quali sono i passi per confezionare in casa questo ottimo. Gli ingredienti Ti servono: 150 grammi di; 150 grammi di biscotti; 150 grammi di; quanto basta di zucchero a velo. La preparazione Procedi così Si comincia dai biscotti. Occorre sbriciolarli con le mani un po’ alla grossa, ...