Il discorso sullo Stato dell'Unione non sia un elenco autocelebrativo, ma la visione del ruolo di Bruxelles nel mondo (Di martedì 15 settembre 2020) Se ci chiedessero di suggerire alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, delle letture per preparare il suo discorso sullo "Stato dell'Unione" del prossimo 16 settembre, le diremmo di accantonare tutta l'abbondante documentazione prodotta dalle istituzioni europee dall'inizio della pandemia e di rileggere gli "avertissement à l'Europe" scritti da Thomas Mann e pubblicati in Francia nel 1937 da André Gide e un anno dopo a Stoccolma dalla casa editrice Bermann Fischer con il titolo "Achtung Europa". Alle lettrici e ai lettori italiani suggeriamo poi la più recente edizione di "Achtung Europa" del 2017 in Oscar Mondadori con prefazione di Giorgio Napolitano aggiungendo anche la lettura di una raccolta di discorsi e scritti ...

