“Il Covid può causare danni a lungo termine su polmoni | cuore | cervello” | l’articolo di Nature

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) Nei primi mesi della pandemia, l’obiettivo della ricerca è stato quello di individuare trattamenti efficaci contro ile studiare un vaccino. Ma ora, i medici stanno indagando quelli che possono essere idi una malattia come il-19: un articolo pubblicato susostiene che gli effetti sono stati osservati a mesi di distanza non solo nei, ma anche nel, nel sistema immunitario, perfino nel cervello. Secondo i ricercatori “le prove di precedenti epidemie di questo tipo di virus, come la Sars, suggeriscono che questi effetti possono durare per anni“. Le conseguenze del-19 possono interessare anche chi non ha sviluppato la malattia in forma grave, spiega ...