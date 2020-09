IL CONVEGNO UILTEC A GALLIPOLI DAL TOMBOLO ALLA FILIERA INDUSTRIALE | DUE MONDI DA CONIUGARE

Ultime Notizie dalla rete : CONVEGNO UILTEC

TeleRama News

GALLIPOLI (Lecce) – Sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle aziende che investono nell’innovazione e internazionalizzazione, fare “rete” per conn ...Sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle aziende che investono nell’innovazione e internazionalizzazione, fare “rete” per connettere e promuovere ...Come entra uno spillo o come vengono arrotolati i petali. Basta un dettaglio per rendere ogni rosa un pezzo unico al mondo. «Non potremmo mai realizzarle in serie, non è industria, ma arte», spiega Ma ...