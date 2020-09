Il Consorzio Vini Alto Adige ha presentato l’Agenda Vini 2030 (Di martedì 15 settembre 2020) Il Consorzio Vini Alto Adige ha elaborato l’Agenda Vini Alto Adige 2030 in un’azione congiunta con il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura, il Centro sperimentale agricolo di Laimburg, l’Accademia Europea di Bolzano, la Libera Università di Bolzano e Alfred Strigl, esperto di sostenibilità. L’Agenda è una base sulla quale costruire il futuro della produzione vitiVinicola Altoatesina che sancisce l’impegno a realizzare una serie di misure concrete entro il 2030. Aver stilato un programma di intenti è adesso più importante che mai considerando le grandi difficoltà che hanno ... Leggi su winemag (Di martedì 15 settembre 2020) Ilha elaborato l’Agendain un’azione congiunta con il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura, il Centro sperimentale agricolo di Laimburg, l’Accademia Europea di Bolzano, la Libera Università di Bolzano e Alfred Strigl, esperto di sostenibilità. L’Agenda è una base sulla quale costruire il futuro della produzione viticolaatesina che sancisce l’impegno a realizzare una serie di misure concrete entro il. Aver stilato un programma di intenti è adesso più importante che mai considerando le grandi difficoltà che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Consorzio Vini Vino: Consorzio Alto Adige, agenda per un futuro sostenibile - Terra & Gusto Agenzia ANSA Tra territori e griffe, la raccolta entra nel vivo: con WineNews tra i filari del Belpaese

C’è chi ha già finito, e adesso può allentare la tensione, o quantomeno trasferirla dalla vigna alla cantina, e chi ha appena iniziato, raccogliendo solo oggi i primi grappoli. La vendemmia nel Belpae ...

Vino: Consorzio Alto Adige, agenda per un futuro sostenibile

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - Un piano d'interventi per un futuro sostenibile della produzione vitivinicola altoatesina: è l'Agenda 2030 del Consorzio Vini Alto Adige che stabilisce, spiega il presidente ...

AUTUNNO ‘CALDO’ PER I VINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTI A RIPARTIRE NEL SEGNO DELLA PROMOZIONE

LE ECCELLENZE ENOLOGICHE DELLA REGIONE SI PREPARANO A SBARCARE IN ALCUNE DELLE PRINCIPALI CITTÀ D’EUROPA PER UN TOUR PROMOZIONALE CHE TOCCHERÀ ANCHE ROMA CON VINÒFORUM – LO SPAZIO DEL GUSTO E LA MILAN ...

