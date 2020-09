Il consigliere comunale Michele Napoli: "L'omosessualità è contro natura". Poi si scusa (Di martedì 15 settembre 2020) “Diciamocelo con chiarezza, così usciamo dagli equivoci: l’omosessualità è contro natura perché contraddice la legge naturale della vita, il diritto naturale, che è un diritto sacrosanto, la differenza tra sessi e la riproduzione della specie”. A poche ore dalla tragica morte di Maria Paola Gagliano queste le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Potenza, Michele Napoli - un passato in Forza Italia prima di approdare a Fdi nel 2018 - durante il dibattito su una mozione contro la legge Zan, ovvero la legge contro l’omotransfobia. La mozione è stata poi approvata a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) “Diciamocelo con chiarezza, così usciamo dagli equivoci: l’perché contraddice la leggele della vita, il dirittole, che; un diritto sacrosanto, la differenza tra sessi e la riproduzione della specie”. A poche ore dalla tragica morte di Maria Paola Gagliano queste le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consigliodi Potenza,- un passato in Forza Italia prima di approdare a Fdi nel 2018 - durante il dibattito su una mozionela legge Zan, ovvero la leggel’omotransfobia. La mozione; stata poi approvata a ...

