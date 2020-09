Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: trama e anticipazioni (Di martedì 15 settembre 2020) Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: trama e anticipazioni Questa sera, martedì 15 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La giostra degli scambi, episodio de Il Commissario Montalbano già trasmesso nel febbraio 2016. Protagonista, ovviamente, il Commissario più amato dagli italiani interpretato da Luca Zingaretti. Ma qual è la trama? Di cosa parla l’episodio in onda oggi? Marcello Di Carlo, il proprietario di un negozio di elettronica andato a fuoco, è scomparso, di lui non c’è più alcuna traccia. È un bell’uomo Di Carlo, e anche un playboy di ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Il– LaQuesta sera, martedì 15 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La, episodio de Ilgià trasmesso nel febbraio 2016. Protagonista, ovviamente, ilpiù amato dagli italiani interpretato da Luca Zingaretti. Ma qual è la? Di cosa parla l’episodio in onda oggi? Marcello Di Carlo, il proprietario di un negozio di elettronica andato a fuoco, è scomparso, di lui non c’è più alcuna traccia. È un bell’uomo Di Carlo, e anche un playboy di ...

