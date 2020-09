Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – La trama (Di martedì 15 settembre 2020) Il Commissario Montalbano ritorna con un nuovo episodio in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, 15 settembre 2020. Questa volta Salvo dovrà vedersela con più misteri e non con un singolo omicidio. La puntata si intitola La giostra degli scambi, come il romanzo omonimo pubblicato da Andrea Camilleri con la Sellerio. Le anticipazioni de Il Commissario Montalbano ci rivelano che qualcuno entrerà nella casa di Salvo: di chi si tratta? Adelina afferma di aver colto sul fatto un ladruncolo e che è riuscita a metterlo in fuga. Sarà davvero così? Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – Anticipazioni Adelina scopre che ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Ilritorna con un nuovo episodio in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, 15 settembre 2020. Questa volta Salvo dovrà vedersela con più misteri e non con un singolo omicidio. La puntata si intitola La, come il romanzo omonimo pubblicato da Andrea Camilleri con la Sellerio. Le anticipazioni de Ilci rivelano che qualcuno entrerà nella casa di Salvo: di chi si tratta? Adelina afferma di aver colto sul fatto un ladruncolo e che è riuscita a metterlo in fuga. Sarà davvero così? Il– La– Anticipazioni Adelina scopre che ...

