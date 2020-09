Il commissario Montalbano, in replica La giostra degli scambi: anticipazioni trama (Di martedì 15 settembre 2020) Trasmesso per la prima volta nel 2018 torna in replica martedì 15 settembre alle 21.25 su Rai 1 l’episodio de Il commissario Montalbano intitolato La giostra degli scambi. Il commissario Montalbano, la top venti degli ascolti Primo posto: La giostra degli scambi, trasmesso il 12 febbraio 2019 ha migliorato il record precedente nello share, totalizzando 11.386.000 spettatori pari al 45,1% di shareSecondo posto: L'episodio trasmesso il 6 marzo 2017 'Come voleva la prassi' ha polverizzato i record precedenti con 11,3 mln di ascoltatori e share del 44,1%Terzo posto: L'altro capo del filo (2019) trasmesso l'11 febbraio ha fatto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 15 settembre 2020) Trasmesso per la prima volta nel 2018 torna inmartedì 15 settembre alle 21.25 su Rai 1 l’episodio de Ilintitolato La. Il, la top ventiascolti Primo posto: La, trasmesso il 12 febbraio 2019 ha migliorato il record precedente nello share, totalizzando 11.386.000 spettatori pari al 45,1% di shareSecondo posto: L'episodio trasmesso il 6 marzo 2017 'Come voleva la prassi' ha polverizzato i record precedenti con 11,3 mln di ascoltatori e share del 44,1%Terzo posto: L'altro capo del filo (2019) trasmesso l'11 febbraio ha fatto ...

HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - magi149 : @AdryWebber tutta la nostra solidarietà a Montalbano ... coraggio Commissario ... ???????? - AngelsOfLove12 : Ma pure voi ai vostri uomini li riempite di domande stile commissario Montalbano che ti punta la lampada in faccia??? - banditobrescia : @anari56 Avrà vinto qualche premio per ''Il commissario Montalbano '' penso. .. ?? - ColomboVanni : @doluccia16 sempre….commissario montalbano sogno -

Qual è la parola chiave dell'identità gastronomica siciliana? "Fresco". A rispondere è Cesare Bocci, il "Mimì" sciupafemmine della celebre serie tv del Commissario Montalbano, in veste di gourmet ed ...

Luca Zingaretti è protagonista de “Il Re”

La regia è firmata da Giuseppe Gagliardi. Per l’attore romano, 58 anni, è un ruolo nuovo e molto lontano dall’amato Commissario Montalbano nato dalla penna di Andrea Camilleri.

