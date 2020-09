Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP (Di martedì 15 settembre 2020) Il Commisario Montalbano (in replica) batte ilGrande Fratello Vip. Nella serata televisiva di ieri la fiction ha vinto la gara degli ascolti tv con il 19,05% di share media e 3,7 milioni di telespettatori su Rai 1, con l’episodio in replica Una faccenda delicata. Negli anni l’episodio ha registrato: 22,3% e 4,7 milioni il 22 aprile 2019, 26,62% e 6,3 milioni il 19 marzo 2018, 39,74% e 9,7 il 14 marzo 2017 e il 39,07% e 10,8 milioni alla prima messa in onda nel marzo 2016.Secondo posto per la prima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, che ha registrato il 18,99% e 2,833 milioni d’italiani collegati. Al terzo posto, Rai 3 con il programma d’inchieste Presadiretta con il 7,09% e 1,491 milioni di contatti. La ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Il Commisario(inilVip. Nella serata televisiva di ieri la fiction ha vinto la gara degli ascolti tv con il 19,05% di share media e 3,7 milioni di telespettatori su Rai 1, con l’episodio inUna faccenda delicata. Negli anni l’episodio ha registrato: 22,3% e 4,7 milioni il 22 aprile 2019, 26,62% e 6,3 milioni il 19 marzo 2018, 39,74% e 9,7 il 14 marzo 2017 e il 39,07% e 10,8 milioni alla prima messa in onda nel marzo 2016.Secondo posto per la prima puntata delVip su Canale 5, che ha registrato il 18,99% e 2,833 milioni d’italiani collegati. Al terzo posto, Rai 3 con il programma d’inchieste Presadiretta con il 7,09% e 1,491 milioni di contatti. La ...

HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - nntaleb : Qual è il tuo personaggio preferito in 'Commissario Montalbano'? - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Emanuele4Music : Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip 2020 | Auditel 14 settembre 2020… - we_ci65 : RT @HuffPostItalia: Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP -