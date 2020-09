Il caso Andrea Rocchelli è il sintomo di una giustizia che si accontenta di spiegazioni facili (Di martedì 15 settembre 2020) Nell’omicidio di Andrea Rocchelli c’è tutto di sbagliato. Il fatto di essere morto a trent’anni, lontano da casa, nel pieno della guerra del Donbass, in mezzo al fuoco incrociato dei militari ucraini e dei separatisti filorussi, mentre cercava di svolgere il suo lavoro di fotogiornalista. Ma anche una giustizia che ha fatto il suo corso in maniera carente, piena di buchi e di domande irrisolte, cercando di trovare una verità che, a distanza di sei anni, appare però troppo semplicistica e frettolosa. È quanto racconta un gruppo internazionale di giornalisti, gli italiani Cristiano Tinazzi, Danilo Elia e Ruben Lagattolla insieme all’ucraina Olga Tokariuk, che per un anno si sono dedicati a mettere insieme i pezzi di quanto accaduto al giovane reporter a Slov”jans’k, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 settembre 2020) Nell’omicidio dic’è tutto di sbagliato. Il fatto di essere morto a trent’anni, lontano da casa, nel pieno della guerra del Donbass, in mezzo al fuoco incrociato dei militari ucraini e dei separatisti filorussi, mentre cercava di svolgere il suo lavoro di fotogiornalista. Ma anche unache ha fatto il suo corso in maniera carente, piena di buchi e di domande irrisolte, cercando di trovare una verità che, a distanza di sei anni, appare però troppo semplicistica e frettolosa. È quanto racconta un gruppo internazionale di giornalisti, gli italiani Cristiano Tinazzi, Danilo Elia e Ruben Lagattolla insieme all’ucraina Olga Tokariuk, che per un anno si sono dedicati a mettere insieme i pezzi di quanto accaduto al giovane reporter a Slov”jans’k, ...

