Il Borussia Dortmund si gode la sua nuova stella: Bellingham è il più giovane marcatore in 110 anni di storia (Di martedì 15 settembre 2020) Gli sono bastati trenta minuti per entrare nella storia del Borussia Dortmund. Il nuovo acquisto dei tedeschi Jude Bellingham, talentuoso inglese di 17 anni, è già entrato nei libri dei record per il club giallonero. Nel corso della gara di Coppa di Germania, valida per il primo turno del torneo, poi vinta 5-0, il prodigio appena arrivato dal Birmingham ha già lasciato la sua impronta.Bellingham: più giovane marcatore in 110 anni di storiacaption id="attachment 1017205" align="alignnone" width="617" Bellingham (getty images)/captionDa un talento all'altro. Il Borussia Dortmund si riscopre club ricco di fuoriclasse e giovani promesse. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Gli sono bastati trenta minuti per entrare nelladel. Il nuovo acquisto dei tedeschi Jude, talentuoso inglese di 17, è già entrato nei libri dei record per il club giallonero. Nel corso della gara di Coppa di Germania, valida per il primo turno del torneo, poi vinta 5-0, il prodigio appena arrivato dal Birmingham ha già lasciato la sua impronta.: piùin 110dicaption id="attachment 1017205" align="alignnone" width="617"(getty images)/captionDa un talento all'altro. Ilsi riscopre club ricco di fuoriclasse e giovani promesse. ...

