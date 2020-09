Il bonus vacanze ha funzionato. E adesso non si parte solo d’estate. Il 58% degli italiani farà un altro viaggio entro l’anno. E stavolta si tornerà ad affollare le città d’arte (Di martedì 15 settembre 2020) Nell’annus horribilis del turismo spunta una novità che promette di rivoluzionare per sempre il settore delle vacanze e dei viaggi. Abituati ad andare tutti in ferie tra metà luglio e fine agosto, per effetto della pandemia molti italiani hanno scoperto che destagionalizzare le partenze offre grossi vantaggi, fa risparmiare e soprattutto allunga il periodo delle presenze per alberghi e ristoratori. Ad annunciare questa novità è l’Enit, l’Agenzia nazionale per il turismo, secondo cui il 58% degli italiani ha in programma almeno un soggiorno tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Saranno ancora vacanze al mare (57%) o in montagna (48%), ma si prevede anche un ritorno alle città d’arte (42%). Tra gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Nell’annus horribilis del turismo spunta una novità che promette di rivoluzionare per sempre il settore dellee dei viaggi. Abituati ad andare tutti in ferie tra metà luglio e fine agosto, per effetto della pandemia moltihanno scoperto che destagionalizzare lenze offre grossi vantaggi, fa risparmiare e soprattutto allunga il periodo delle presenze per alberghi e ristoratori. Ad annunciare questa novità è l’Enit, l’Agenzia nazionale per il turismo, secondo cui il 58%ha in programma almeno un soggiorno tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Saranno ancoraal mare (57%) o in montagna (48%), ma si prevede anche un ritorno alle città d’arte (42%). Tra gli ...

Ancora vacanze in autunno per il 58% degli italiani, anche nelle città d'arte. E c'è già chi pianifica i viaggi per Natale. Questo quanto emerge dalla nuova ricerca di Enit sul turismo in Italia Ancor ...

Ad agosto i nuclei percettori del reddito o della pensione di cittadinanza sono aumentati di oltre il 23% rispetto al gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie rispetto a 1,059 milioni di inizio anno), ...

La vacanza ricercata dagli italiani post lockdown ha visto prevalere la voglia di mare che alla fine ha doppiato la vacanza in montagna e naturalistica Una recente indagine Enit ha rilevato che, a con ...

